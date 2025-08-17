İstanbul’da Poyraz Serinlik Sağladı

SERİN POYRAZ VADIYOR

İstanbul’da son günlerde etkili olan poyraz, sıcak havadan bunalanlar için serinlik sağlıyor. Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek sahil ve plajlara akın etti. Poyraz rüzgârı, özellikle yaz mevsimindeki bunaltıcı havanın etkisini azaltarak insanlara rahatlama imkânı sunuyor. Plajlarda yoğun bir kalabalık gözlemlenirken, insanlar çeşitli etkinlikler yaparak keyifli vakit geçiriyor. Kimi yürüyüş yaparken, kimileri balık tutmayı tercih ediyor. Plajda ise denize girerek serinleyenler, bu anların tadını çıkarıyor.

DENİZ KEYFİ VE GÜZEL ESİNTİ

Denize giren Cüneyt Taş, “Gayet güzel, hoş. Sıcak yok. Güzel esiyor. Boğaz esintisi güzel yani. Denize girerek çıkartacağımız şimdi, serin havanın tadını” diyerek serinlemenin keyfini yaşadığını ifade ediyor. Tek başına plaja geldiğini, çocuklarının yazlıktalar olduğunu söyleyen Taş, denizden sonra dinlenmek için eve döneceğini aktarıyor.

DEĞİŞİKLİK İÇİN PLAJDA

Yürüyüş yapan Zeynep Güzengi ise, “Normalde sürekli gelmiyoruz aslında, ama değişiklik olsun diye geldik. Böyle yaz sıcaklarında güzel oluyor deniz. Babamla balık tutmaya geldik” diyor. Piknik yapmak istediklerini belirten Güzengi, bunun için ormanlık alanları tercih ettiklerini, deniz havasının ise farklı bir keyif sunduğunu vurguluyor. Haftada bir kez deniz havasını solumak için gelmeye çalıştıklarını ifade ediyor.