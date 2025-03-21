İstanbul’da Protestolar: 97 Gözaltı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra Türkiye genelinde protestolar başlamış durumda. Özellikle protestoların merkezi Saraçhane’deki İBB yerleşkesinin önü oldu. Bu sırada göstericiler ile polis arasında tansiyon yüksek seviyede seyrediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu protestolarla ilgili güncel bilgiler paylaştı. Yerlikaya, düzenlemiş olduğu basın toplantısında “97 kişinin gözaltına alındığını” bildirdi. Bakan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar,” ifadelerine yer verdi.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli kişi hakkında birtakım suçlamalarda bulunmuş durumda. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi başlıklar yer almakta. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da içinde bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasından da soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte emniyet güçleri harekete geçti ve Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi’nin aralarında bulunduğu toplam 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde devam ediyor.