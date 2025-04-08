Haberler

İstanbul’da Protestolar Başladı Sonra

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YAPILAN MÜDAHALELER BAŞKA TEPKİLERİ DOĞURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sonrası Türkiye genelinde başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketleri ile birleşti. 2 Nisan tarihi için milyonlarca kullanıcı, “tüketim boykotu” çağrısında bulundu. Bu durum, büyük bir sosyal hareket haline geldi.

BÜYÜK DESTEK ALAN BOYKOT ÇAĞRISI

Birçok ünlü, boykot çağrısına destek verdi. Bu isimler arasında TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da bulunuyor. Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımının ardından TRT yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarıldı.

Gelişmelerin ardından günlerce sessiz kalan Aybüke Pusat, ilk açıklamasını farklı bir konuda yaptı. Yeni bir X hesabı açarak, kullandığı tek hesabın bu olduğunu duyurdu. Bu durum, Pusat’ın sosyal medya üzerindeki varlığını nasıl şekillendirdiğini ve yaşanan olaylara olan tepkisini yansıtıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Arsenal Real Madrid Maçı 1-0 Devam Ediyor

Arsenal ve Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi maçı ile ilgili skoru ve dakika bilgisi merak ediliyor. Canlı yayın ve gelişmeler takip ediliyor.
Haberler

TFF, Karşıyaka’ya 1 Maç Cezası Verdi

PFDK, Karşıyaka'ya Kuşadasıspor karşılaşmasındaki olumsuz tezahüratlar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. İzmir ekibi, 13 Nisan'daki Silifke Belediyespor maçını taraftarsız oynayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.