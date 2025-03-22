İstanbul’da Protestolar Büyüyor, Olaylar Şiddetleniyor

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “Yolsuzluk” ve “Terör” soruşturmaları çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de bulunduğu sırada kalabalık içinde bazı kişiler taşkınlık çıkardı. Polise yanıcı ve patlayıcı madde atan bu gruba müdahale gerçekleşti.

ARBEDENİN YAŞANDIĞI ANLAR

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İBB’nin Saraçhane binası önünde toplanmayı sürdüren kalabalık grup ile polis arasında sık sık gergin anlar yaşandı. Polis, bölgeden ayrılmayıp bekleyen kalabalığı biber gazı ve tazyikli su ile dağıtma çabasında bulundu. Dağılışmaktan kaçan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önünde bulunan güvenlik bariyerlerini aşmayı başaran kalabalık, kapıyı zorlamaya başladı. Kapının açılmaması üzerine bu kişiler, cam ve kapıları kırarak içeri girdi.