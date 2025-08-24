İstanbul’da Prova ve Yol Kapatmaları

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bazı yolların kapatılacağını ve 24 Ağustos Pazar günü prova gerçekleştirileceğini duyurdu. Kutlamalar ve genel prova nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlenmiş durumda. Bugün 05.45 itibariyle prova sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı, iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

KAPATILACAK YOLLAR

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova” çerçevesinde, 24 ve 30 Ağustos tarihlerinde saat 05.45 itibarıyla kapatılacak yollar şöyle sıralanıyor: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak, D-100 kuzey ve güney yönünde Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden Vatan Caddesi girişleri ve Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım, Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım ve Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatmalar nedeniyle alternatif yollar ise “Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu” olarak açıklanmış durumda. Bu düzenlemeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapılan hazırlıklar çerçevesinde trafiğin akışını etkileyecek.