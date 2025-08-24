İstanbul’da Prova Yapıldı, Yollar Kapalı

İSTANBUL’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI YAPILDI

İstanbul Vatan Caddesi’nde, “30 Ağustos Zafer Bayramı”nın 103. yıldönümü etkinlikleri için tören provası gerçekleştiriliyor. Prova boyunca sabah saat 05.45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve polis ekipleri araçları alternatif güzergahlara yönlendirmeye başladı.

PROVA KAPSAMINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polisler tören sırasında yer almakta. Prova kapsamındaki etkinlikler dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatlarından gelen askerler ve polisler, askeri araçlarla geçiş yaptı. Tüm geçiş sırasında askerlerden oluşan bando takımı bir gösteri yaptı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca halk oyunları ve zeybek ekibi de alanda yer aldı. Birçok vatandaş, tören provasını ilgiyle izledi. Prova tamamlandıktan sonra kapalı yolların açılması bekleniyor.

KAPATILAN YOL VE CADDELER

Vatan Caddesi’nde sabah 05.45’ten itibaren bazı yollar, prova bitene kadar kapalı kalacak. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. D100 Kuzey ve Güney istikametinden çeşitli giriş noktaları, 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi ve daha birçok cadde, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) girişi olan yollar kapatılmakta. Prova süresince bu yolların kapalı kalacağı duyuruldu.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollar için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabileceği ifade ediliyor.