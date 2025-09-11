İstanbul’da Resmi Hizmete Mahsus Araç

İSTANBUL’DA RESMİ HİZMET KARTI SKANDALI

İstanbul Beşiktaş’ta “resmi hizmete mahsustur” ibaresine sahip kartla trafiğe çıkan araçla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Manken Şevval Şahin’e tahsis edilen aracın sahibi Burak A.’ya ait, iki farklı aracın ön camında da “resmi hizmete mahsustur” ve “polis olay yeri haberleri gazetesi” yazılı kartlar tespit edildi. Araç sahibi hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan yasal işlem başlatıldı.

DENETİMLER SONUCUNDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde “resmi hizmete mahsustur” kartıyla hareket eden aracı tespit ettikten sonra inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın iş insanı Burak A.’ya ait olduğu ve manken sevgilisi Şevval Şahin’e tahsis edildiği belirlendi. Aracı kullanan M.A. isimli şahıs yakalandı ve hem sürücüye hem de araç sahibi Burak A.’ya “araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretler dışında izinsiz yazı, işaret ve donanım bulundurmak” ile “emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden idari para cezası uygulandı.

ARAMA VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ayrıca sürücü M.A. hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan da adli işlem yapıldı. Denetimlerin genişletilmesiyle birlikte Burak A.’ya ait iki ayrı aracın ön camında aynı ibarelere sahip basılı kartlar bulundu. Bunun üzerine araç sahibi Burak A. hakkında da “resmi belgede sahtecilik” suçundan yasal işlem yapıldığı bilgisi edinildi.