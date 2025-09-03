İstanbul’da Reyhan S. Dolandırıcılık Yaptı

İHBARLA ORTAYA ÇIKAN DOLANDIRICILIK VURGUNU

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine ulaşan bir ihbar, göz kamaştıran bir dolandırıcılık olayını gün yüzüne çıkardı. Milyonluk vurgunun merkezinde, halk arasında “Reyhan Şef” olarak tanınan Reyhan S. yer aldı. Reyhan S., İstanbul’da açtığı restoranda müşterileriyle sıcak ilişkiler kurarak, çevresindekilerin güvenini kazandı.

GÜVENİ KAZANARAK YAPILAN DOLANDIRICILIK PLANI

Reyhan S.’nin, restoranına gelen kişilere dini nikahlı eşinin avukatı olduğunu ve her türlü resmi işlemi kolayca yapabileceğini söyleyerek güvenini kazandığı iddia ediliyor. Dini nikahlı eşi M.S.S. ile buluşan dört kişi, toplamda 28 milyon 500 bin lirayı arazi kiralama vaadiyle Reyhan S. ve eşiyle paylaştı. Ancak, vaat edilen işlemler bir türlü gerçekleşmeyince mağdurlar emniyete başvurdu. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, Reyhan S. ve M.S.S.’yi takibe aldı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Çekmeköy’de düzenlenen operasyonla Reyhan S. ve eşi M.S.S. gözaltına alındı. Soruşturma sırasında çiftin dolandırıcılıktan elde ettikleri paranın yaklaşık 12 milyon lirasıyla lüks bir otomobil satın aldıkları öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Reyhan S. ve M.S.S., adliyeye sevk edildi. Reyhan S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.S.S. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.