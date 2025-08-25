İstanbul’da Rus Yüzücü Aranıyor

İSTANBUL’DA YÜZÜCÜ KAYBOLDU

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü için arama çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen etkinlik, Beykoz Kanlıca’dan başlayarak Kuruçeşme’de sona erdi. Yarışta 3 bin yarışmacı yer aldı ve etkinlik tamamlandıktan sonra 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yüzücünün kaybolması sonrası durumu yetkililere bildirildi. İşte bu ihbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı harekete geçti. Arama çalışmaları bugün de devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bot ve teknelerle birlikte Svechnikov’u arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.