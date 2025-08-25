Haberler

İstanbul’da Rus Yüzücü Aranıyor

İSTANBUL’DA YÜZÜCÜ KAYBOLDU

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü için arama çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen etkinlik, Beykoz Kanlıca’dan başlayarak Kuruçeşme’de sona erdi. Yarışta 3 bin yarışmacı yer aldı ve etkinlik tamamlandıktan sonra 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yüzücünün kaybolması sonrası durumu yetkililere bildirildi. İşte bu ihbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı harekete geçti. Arama çalışmaları bugün de devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bot ve teknelerle birlikte Svechnikov’u arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

