İstanbul’da Sağlık Çalışanı Darbedildi

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’da Marmaray hattında iki çocuğuyla seyahat eden sağlık çalışanı Deniz Eroğlu, kapı önünü kapatan bir yolcuya yaptığı uyarının ardından çıkan tartışmada darbedildi. Eroğlu, çocuklarının gözleri önünde yaşadığı dehşeti anlattı. “Kapıda bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ dedim” diye dile getirdi.

TARTIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ

Toplamda 30 saniye süren bu konuşmanın ardından bir beyefendi, hanımefendinin ağlamasını görünce Eroğlu ile tartışmaya yöneldi. Ancak Eroğlu, bunun sadece kadınla yaşanan bir tartışma olduğunu vurguladı. “Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi o zaten, diğer adam kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı” diyen Eroğlu, o an çocukları yanında olduğu için yaşadığı panik ve korkuyu anlattı. Eroğlu’nun burnunun kırıldığı ve hastanede dikiş atıldığı bilgisi de verildi.

DURUMUNUN CİDDİYETİ

Eşi öğretmen olan Eroğlu, olay sonrası çocuklarını eşine teslim ederken durumu anlatmaya devam etti: “Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum.” Ayrıca saldırganın kendisiyle iletişime geçmek isteyen akrabaları olduğunu belirtti. “Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir” diye ifade etti.