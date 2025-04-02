İstanbul’da Sahte Polis Dolandırıcıları Yakalandı

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

İstanbul’da ‘polis’ yalanıyla vatandaşları dolandıran dört şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Üsküdar’da kandırdıkları akademisyen kadından para ve ziynet eşyası aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y’yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini ve operasyon tamamlanana kadar tüm para ve altınları teslim etmesi gerektiğini iletti. A.Ş.Y., bu durumda 30 bin euro, 12 bin dolar ve 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını, oturduğu mahalleye gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ş.Y., hemen polise başvurarak şikayetçi oldu.

YAPILAN OPERASYON

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 20 Şubat Perşembe günü, bu kez Kadıköy’de emekli Ü.Ü. (77) arandı ve yine aynı yöntemle 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını almayı başardılar. Ayrıca, banka hesabına 100 bin lira havale ettirdiler. Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları çalışmada şüphelilerden birinin ilk olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Mağdur A.Ş.Y.’nin, para ve ziynet eşyası olan çantayı şüpheliye verdiği anlar kayıt altına alındı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.K. (32), D.D. (42), S.Y. (31) ve M.B. (31) gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, şüphelilerden M.B.’nin hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu, M.K.’nin ise 30 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.