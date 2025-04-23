İstanbul’da Saldırıya Uğrayan Polisler

İKİ AYRI SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükçekmece’de devriye görevinde bulunan polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen bir saldırı ve Şişli’de bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 11 şüpheli yakalandı. Saldırganlardan 8’i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 17 Mart ve 17 Nisan tarihlerinde gerçekleşen bu silahlı saldırılara karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

POLİSE YAPILAN SALDIRILAR ÜZERİNE OPERASYON

Polise yapılan saldırının ardından failler olay yerinden motosikletle kaçmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17 Nisan Perşembe günü Büyükçekmece’deki polis ekiplerine yönelik yapılan silahlı saldırının ardından şüphelilerin izini sürmek için harekete geçildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayla bağlantılı 5 şüpheli belirlendi ve geçen Cuma günü birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı ve emniyete götürüldü. Sorgulamalarının ardından, 4 saldırgan tutuklandı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

17 Mart tarihinde Şişli’de meydana gelen diğer saldırının faillerinin tespit edilmesi için Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 97 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olayda yaralanan kişinin saldırganlarının kimlik bilgileri belirlenirken, saldırının ardından sahada yapılan delil çalışmaları sürdürülüyor. Elde edilen CCTV görüntüleri de delil toplayıcı birer kanıt olarak değerlendirildi.

ÇETELERİN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Elde edilen tüm bilgiler ışığında, saldırılarla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olan 6 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini tehdit eden organize suç ağlarına karşı mücadele ederken, saldırılarla bağlantılı çetelerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Ayrıca saldırı anları da çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında yer aldı.