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İstanbul’da Salı Günü Hava Durumu

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SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’U ETKİLİYOR

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, İstanbul’da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 4 Mart 2025 Salı günü İstanbul’da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak.

HAFTA BAŞINDAN SOĞUK HAVAYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR

4 Mart Salı günü İstanbul’da gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 10 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın daha fazla hissedileceği belirtiliyor. Hava durumu İstanbul’da dikkatli olunması gereken bir konu.

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