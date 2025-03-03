İstanbul’da Salı Günü Hava Durumu

SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’U ETKİLİYOR

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, İstanbul’da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 4 Mart 2025 Salı günü İstanbul’da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak.

HAFTA BAŞINDAN SOĞUK HAVAYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR

4 Mart Salı günü İstanbul’da gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 10 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın daha fazla hissedileceği belirtiliyor. Hava durumu İstanbul’da dikkatli olunması gereken bir konu.