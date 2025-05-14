İstanbul’da Saman Balyaları Yandı

İSTANBUL’DA SAMAN BALIYALARI ALEV ALEV YANDI

İstanbul’un Arnavutköy bölgesinde, ormanlık alanın yakınında istiflendiği yerden alevler içindeki saman balyaları yanmaya başladı. Yangın, çevresindeki ormanlık alana ve ahırların bulunduğu yere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, 17.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırların yakınında meydana geldi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yaklaşık 800 saman balyasının bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başlaması, birçok mahalleden dumanların yükselmesine yol açtı. Olay yerinden geçmekte olan bir ambulans ekibi durumu fark ederek hemen haber verdi. Bunun üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Ekipler, yangının ormanlık alana yayılmaması için yoğun çaba harcadı. Alevlerin yükseldiği samanlık alanındaki yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, dron ile görüntülendi. Yapılan müdahale sonucunda, yangın ormanlık alana ya da ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü.