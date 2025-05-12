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İstanbul’da Sanat Sergisi Açıldı

İSTANBUL’DA GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNDEN SERGİ

İstanbul’daki lise gençlerinin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak ortaya koyduğu eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi, Pendik BİLSEM ve Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çalışmalarıyla hazırlandı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

SERGİYE EMNİYET MÜDÜRÜ DE DESTEK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün koordinesi tarihinde düzenlenen sergiyi, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da ziyaret etti. Lise öğrencilerinin çevre bilincini artırmak amacıyla oluşturduğu bu eserler, farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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