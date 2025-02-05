İstanbul’da Sarı Serum Kullanımı Öldürdü

İSTANBUL’DA HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

İstanbul’da evinde sarı serum tedavisi uygulayan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 00.00 civarında Ataşehir ilçesinin İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu evinde sarı serum tedavisi aldığı sırada fenalaşmaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Fenalaşmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi gören Bayramoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Bayramoğlu’nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis incelemesi başlatılırken, Harun Bayramoğlu’nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camiinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.