İstanbul’da Savcı Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

İstanbul Çekmeköy’de 3 Eylül’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, geçmişte aralarında husumet bulunan Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan’ı bir restoranda bıçakladı. Ağır yaralanan savcı Kayhan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Hakkında çeşitli suçlardan kayıt olduğu belirlenen Gül, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcının Arkadaşı Görüş Bildirdi

Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan’ın üniversiteden arkadaşı olan eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Gül’ün Kayhan’a daha önce babalık yaptığını vurgulayan Çetin, “Ercan, üç yıl kadar önce, orada işe başlayan katil zanlısı Mustafa Can Gül’e ‘Seni bir okula kaydettirelim, motor meslek lisesine git. Elinde bir mesleğin olsun, bir altın bileziğin olsun. Böyle garsonlukla olmaz’ demişti” ifadelerini kullandı.

Önceki Davranışlar

Çetin, katil zanlısı Gül’ün daha önce restoranı basıp camlarını kırdığını da belirtti. “Daha sonra restoran sahibi, o kişinin uyuşturucu kullandığını fark edince işine son vermiş. Ardından birkaç kez gelmiş, hatta restoranı basmaya kalkışmış, içeri alınmayınca camları kırmış. Ailesi devreye girmiş, yalvarıp rica etmişler. Husumet dediği de işten çıkarılmasına dayanıyordur.” şeklinde konuştu.

Cenaze Töreni

Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan için dün Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. Kayhan’ın oğlu ve kızı, tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından, savcı Kayhan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan, Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.