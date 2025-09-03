İstanbul’da Savcı Ercan Kayhan Öldürüldü

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul’da bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetli olduğu bir kişi tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Olay, İstanbul Çekmeköy bölgesinde, saat 21.15 sıralarında gerçekleşti. 58 yaşındaki Ercan Kayhan, akşam yemeği için gittiği restoranda, 19 yaşındaki Mustafa Can Güle ile karşılaşmıştı. İki kişi arasındaki husumet sonucu, Güle, bıçakla Kayhan’a saldırdı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca ulaştı. Sağlık ekipleri, Ercan Kayhan’ın yaptıkları incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Mustafa Can Güle, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntü yarattı.