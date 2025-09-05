İstanbul’da Savcı Kayhan’ın Cenaze Töreni

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Çekmeköy’deki bir restoranda yemek yerken 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni gerçekleştirildi. Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde gerçekleştirilen törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcıvekili Burak Ceyhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile Kayhan’ın meslektaşları ve ailesi katıldı. Kayhan’ın oğlu ve kızı, tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Taziyeleri Kayhan’ın eşi Nurcan Kayhan, kızı Ece Kayhan ve oğlu Deniz Kayhan kabul etti. Kayhan’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OLAYIN DETAYLARI

3 Eylül’de Ömerli Mahallesi’nde, restoran içerisinde şüpheli Mustafa Can Gül, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kayhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Olayın hemen ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince birkaç gün önce tutuklanmıştı.