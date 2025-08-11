Haberler

İstanbul’da Scooter Ticari Araca Çarptı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Bayrampaşa bölgesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy ciddi şekilde yaralandı. Kaza, saat 09.30 civarında Hal – Otogar Bağlantı Yolu’nda Kocatepe mevkiinde gerçekleşti. Aksoy’un kullandığı scooter, Y.E.E. yönetimindeki 34 HT 8698 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

ACİL MÜDAHALE

Kaza sonrasında Berat Yusuf Aksoy, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Olaydan sonra otomobil sürücüsü Y.E.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TRAFFİK DURUMU

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bağlantı yolu, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Şu an kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

