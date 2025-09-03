İstanbul’da Servis Ücretlerine Yüzde 50 Zam!

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Okulların açılmasına az bir süre kala, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretleri konusunda açıklamalarda bulundu. Sinar, en son ücret artışının 2025 Ocak ayında yapıldığını hatırlatarak, yeni bir düzenlemenin dokuz aydır yapılmadığını ifade ederek, okul servis ücretlerine zam yapılması gerektiğini vurguladı. Sinar, “Yüzde 50 zam taleplerimiz gerçekleşirse en kısa mesafe ücretler 3 bin 800 lira olacak” diye belirtti.

YETKİ BELEDİYELERDE

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül tarihinde yapılacak olan belediye meclisi toplantısında taleplerinin ele alınacağını aktardı. Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesi sonrası, bu kararın artık belediyelere geçtiğini açıklayan Sinar, “İBB Meclisi’nde de fiyat tarifesi belirlenecek” dedi. Sinar, geçen seneden bu yana servis araçlarının bakım ve onarım masraflarının yüzde 40’tan fazla zamlandığını belirterek, “İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

HESAP VE DİĞER MASRAFLAR

Sinar, servis araçlarının 16+1 kişi kapasitesi olduğunu, maksimum 15 öğrenciyi taşıyabildiklerini dile getirerek, zam talebinin kabul edilmesi durumunda ücretlerin 4 bin liraya çıkabileceğini belirtti. Bu durumun, meslektaşlarının arabanın masraflarını, kasko sigortasını ve diğer giderlerini karşılamalarına yardımcı olacağını vurguladı. Sinar, “15 öğrenciden maksimum 60 bin lira kazanılacak. Bu gelir, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak” diye ekledi.