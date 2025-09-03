İstanbul’da Servis Ücretlerine Yüzde 50 Zam!

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

Okulların açılmasına günler kala, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2025 Ocak ayında gerçekleşen son artıştan bu yana yaklaşık dokuz aydır yeni bir düzenleme yapılmadığını ifade eden Sinar, okul servis ücretlerinde bir artış yapılması gerektiğini belirtti. “Yüzde 50 zam taleplerimiz gerçekleşirse en kısa mesafe ücretler 3 bin 800 lira olacak” diyen Sinar, mevcut dilimlerin 2 bin 600 lira olduğunu hatırlattı ve ekledi: “Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak.”

YENİ ÜCRET DÜZENLEMESİ BELEDİYE MECLİSİ’NDE

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül’de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin ele alınacağını aktardı. Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararların belediyelere geçtiğini vurgulayan Sinar, İBB Meclisi’nde de yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Sinar, “Geçen sene boyunca triger kayışı, motor yağı, lastik, kasko ve sigorta gibi masraflar sürekli arttı. Bunlar da yüzde 40’ın üzerinde zamlanmış durumda. İstediğimiz artışın makul olduğunu düşünüyoruz” dedi.

HESAP VE MALIYET ANALİZİ

Servis araçlarının 16+1 kişilik kapasitede olduğunu belirten Sinar, taşınabilecek maksimum öğrenci sayısının 15 olduğunu ifade etti. “Zam teklifimiz kabul edilirse 4 bin lira olur. 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira elde edilecek. Bu gelirle meslektaşlarımızın, araç masraflarını, kasko sigortasını karşılayabileceği, evini geçindirebileceği ve kış lastiği alabileceği konuları çözebileceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.