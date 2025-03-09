İstanbul’da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

YANGIN SEBEBİYLE ARAÇTA MADDELERİ ZARAR GÖRDÜ

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde seyir halindeyken aracın motor kısmında bir yangın çıkması, vatandaşların hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, saat 19.30 civarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Göl Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

SURÜCÜ VE VATANDAŞLAR HIZLI HAREKET ETTİ

Sürücü, durumu fark ettiğinde aracından hızla ayrıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın durumu, ihbar edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yanan araçta soğutma işlemleri gerçekleştirdi. Yangın sonucunda araç, maddi zarar gördü ve bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.