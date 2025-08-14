İstanbul’da Sıcaklıklar Yüksek Olacak

İSTANBUL HAVA DURUMU UYARISI

İstanbul’da sıcaklıklar artıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta için önemli bir hava durumu uyarısı yaptı. İstanbullular, “İstanbul’da sıcaklıklar kaç derece olacak?”, “Fırtına etkili olacak mı?”, “Hava nasıl olacak?” gibi sorularla araştırma yaparken AKOM’dan kritik açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların sona erdiği, İstanbul’un yeniden güneşli yaz havasına döneceği belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÜNEŞLİ GÜNLER BEKLENİYOR

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrar yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor.” ifadesine yer verildi. Bu açıklamaya göre, İstanbul’da gündüz sıcaklıklarının 30 ila 32 dereceye kadar yükseleceği, fakat Poyraz etkisiyle bunaltıcı bir sıcaklık beklenmeyeceği ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Özellikle dışarıda zaman geçirecek olan vatandaşların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. İlgili iller için sarı kod ile uyarı yapıldı. Bu iller arasında Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova bulunuyor.

HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul °C 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Ankara °C 36°C Az bulutlu ve açık

İzmir °C 36°C Az bulutlu ve açık

Çanakkale °C 32°C Az bulutlu ve açık

Adana °C 42°C Az bulutlu ve açık

Eskişehir °C 38°C Az bulutlu ve açık

Zonguldak °C 26°C Az bulutlu ve açık

Rize °C 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Erzurum °C 31°C Parçalı ve az bulutlu

Kars °C 29°C Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır °C 42°C Az bulutlu ve açık