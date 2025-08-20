İstanbul’da Şiddet Olayı Yaşandı

İSTANBUL’DA ŞİDDET OLAYI

İstanbul’un yoğun caddelerinden birinde meydana gelen olay, tanıklarını şok içinde bıraktı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir birey, yürümekte olan bir adama aniden yumruk attı. Çevredekiler yaşanan duruma anlam veremeye çalışırken, saldırgan hiç aldırış etmeden yoluna devam etti. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın hızlı adımlarla ilerlediği, yanından geçtiği bir adama aniden yumruk savurduğu ve ardından tepkisiz bir şekilde yürümeye devam ettiği görülüyor. Yumruğun etkisiyle yere düşen adam ise çevredeki insanların yardımıyla kendine gelmeye çalıştı.

SOCIAL MEDYADAN TEPKİLER

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, büyük bir infiale yol açtı. Birçok kullanıcı, “Sebepsiz şiddetin sonu gelmiyor” ve “Kimse sokakta kendini güvende hissetmiyor” gibi yorumlarla olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise saldırganın daha önce benzer eylemlerde bulunmuş olabileceğini öne sürerek, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

POLİSİN HAREKETE GEÇMESİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri duruma el koydu. Olayın gerçekleştiği bölgede detaylı bir inceleme başlatıldığı, güvenlik kamera kayıtları üzerinden saldırganın kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi. Yumruklanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve darbe nedeniyle kısa süreli baygınlık geçirdiği ifade edildi.