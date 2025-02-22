İstanbul’da Şiddetli Kar Yağışı Bekleniyor

İSTANBUL’U ETKİLEMEYE DEVAM EDEN SOĞUK HAVA DALGASI

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışına maruz kalıyor. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, dördüncü gününe girmesiyle birlikte bazı bölgelerde yoğunlaşarak devam ediyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kar yağışının öğle saatlerinden itibaren tipi şeklinde sürmesi bekleniyor.

BU GECE İSTANBUL’DA DON OLAYI YAŞANACAK

Kar yağışı şiddetini artırırken, İstanbul’da bu gece en soğuk havanın yaşanacağı belirtiliyor. Meteoroloji’nin verilerine göre, gece sıcaklığının -5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Yarın kar yağışının etkisinin azalması, pazartesi günü ise tamamen kesilmesi bekleniyor.

YOL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Kar yağışının yolculukların zorlaşmasına neden olabileceği göz önünde bulundurularak, bazı önlemler alındı. Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

SARI KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapor doğrultusunda, İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklamada, kar yağışlarının cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği; buzlanma ve don olaylarının ise pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

AKOM’DAN YENİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı değerlendirmede, kar yağışının bugün etkisini artıracağını ifade etti. Kuvvetli kar yağışının pazartesi günü sona ereceği, salı sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiği de vurgulandı.

KARIN DERİNLİĞİ 40 CM’Yİ BULACAK

Cumartesi günü kar yağışının şiddetinin artması ve hafta sonu boyunca süreceği tahmin ediliyor. AKOM’un tahminlerine göre, kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği öngörülüyor: Merkez ilçelerde 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyinde ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ise 40 cm ve üzeri kar örtüsü bekleniyor.

MGM’DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen tahminlere göre, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis hadisesi de bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

KAR YAĞIŞI CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il genelinde görülecek kar yağışlarının cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceğini, buzlanma ve don olayının ise pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağını belirtti.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Ayrıca geniş bir alanda kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak.

Edinilen bilgilere göre, bu soğuk hava dalgasının etkileri ülkenin farklı bölgelerinde de hissedilirken, çeşitli önlemler ve uyarılar yapılmaya devam ediyor.