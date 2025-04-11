İstanbul’da Şiddetli Rüzgar, Hasar Verdi

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİ

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul, gece saatlerinde sert rüzgarların etkisiyle sarsıldı. Bu durum, İstanbul Hava Sahası’nda trafik aksaklıklarına yol açtı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar, kötü hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgarın şiddetinin azalmasını beklemek zorunda kaldı. Bu anlar, telsiz konuşmalarıyla kayda geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı’na alçalan bir uçağın pilotu, “rüzgar kesici” ikazı alarak hava trafik kontrolörü ile irtibata geçip pisti pas geçmek zorunda kaldı. Aynı zamanda, havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise “yakıt kritiğine girebileceğini” bildirdi. İstanbul’da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yoğunluğuyla yaşamı zorlaştırdı.

OLUMSUZ ETKİLERİ ARTAN RÜZGAR

Beyoğlu’nda, riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane’de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı parçaları araçlara zarar verdi. Küçükçekmece’de ise inşaat güçlendirmesi olan bir binanın sıvası, yağmur ve rüzgarın etkisiyle uçtu. Lodos rüzgarları, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul’un birçok ilçesinde çatı uçmaları ve bina çökmelerine yol açtı.

Küçükçekmece’nin Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta, inşaat güçlendirmesi olan bir binanın dış sıvası, yağmur ve rüzgarın etkisiyle koparak çevredeki binalara savruldu. Kopan parçalar, konutların çatı ve balkonlarına düştü. Bu anlar, bir vatandaşın kamerası tarafından kayda alındı. Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak’ta ise rüzgar nedeniyle uçan çatı parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve 2 araç olay yerinden çekildi fakat hasar gören bir kamyonet olay yerinde kaldı. Ayrıca Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta riskli yapı olarak mühürlenen ahşap bina, lodos ve yağmur nedeniyle kısmen çöktü. İkinci katı çöken ve kısmen eğilen metruk bina, çevredeki diğer yapıların hasar görmesini engelledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.