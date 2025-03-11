İstanbul’da Silah Kaçakçılığına Büyük Operasyon

İSTANBUL’DA KAPSAMLI OPERASYONLAR

İstanbul’da son 15 günde yapılan operasyonlar kapsamında silah kaçakçıları ve motosikletli suç çetelerine yönelik yürütülen çalışmalarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlarda 1 kaçak silah atölyesi tespit edilirken, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ile şarjörleri ve 4 kalem biçiminde tasarlanmış suikast silahı ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu suçlarla mücadele amacıyla hareket etti.

OPERASYON DETAYLARI VE GÖZALTILAR

Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 67 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonlarda 1 kaçak silah atölyesinin yanı sıra, 2 AK-47 tüfek, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve 4 kalem görünümdeki suikast silahı, bin 222 fişek, 575 şarjör ve çok sayıda tabanca parçası bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında illegal silah atölyesinde kullanılan ekipmanlar da yer aldı. Gözaltına alınan 67 şüpheliden 13’ü hakkında adli kontrol uygulandı. 49 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK MÜCADELE

Motosikletli suç çeteleri tarafından gerçekleştirilen bazı silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Son 15 gün içerisinde İstanbul’umuza bağlı 12 ilçede Organize Suçlarla Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan başarılı çalışmalar neticesinde, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına yönelik toplam 67 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. 49 şüpheli tutuklandı, 13 şahıs ise adli kontrol aldı. İşlemleri süren 5 şahıs mevcut. Ayrıca bu operasyonlar kapsamında 4 suikast silahı, 222 tabanca, bunların 109’u kurusıkıdan bozma tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, silah üretim malzemeleri ve birçok fişek ile silah parçası ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Her zaman dediğim gibi, İstanbul halkının desteği ile bu mücadelenin devamını sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.