İstanbul’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti.

HUSUMETLİLERİN SALDIRISI

İstanbul Sarıyer’de kimliği belirsiz şüpheliler, silahlı bir saldırı gerçekleştirerek bir evin önünde ateş etti. Olay sonucunda şoför yaralanırken, saldırının Beyoğlu’nda eğlence kulübü olan bir kişinin düşmanları tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Olay, önceki gün saat 16.30 civarında İstanbul Sarıyer Uskumruköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Park halindeki bir araca giden şoföre, kimliği belirsiz kişiler seyir halindeki otomobilden birden fazla kez ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, şoför ve araç kurşunların hedefi oldu. Olayın ardından Gülmez, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı, jandarma ise olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞEFLERİN ŞİKAYETİ

Saldırının husumetliler tarafından yapıldığını aktaran Sezai Gülmez, son iki buçuk yıl içinde başına gelen üçüncü saldırı olduğunu belirtti. Gülmez, “Saat 16.30 civarında şehir dışına çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatıyordum. Beş ya da altı el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda şoförümün vurulduğunu gördüm” dedi. Gülmez, “Husumetli olduğum kişileri bütün Türkiye biliyor. Yapılan saldırılar, çetelerin kiralık tetikçilerle iş birliği yapmasından kaynaklanıyor. Ama bu kişilerin kimler olduğunu medya da biliyor. Sorun, ben esnafım ve Turancı Düşünce Derneği genel başkanıyım. Onların alt gruplarının iş yerlerime sızmalarına izin vermediğim için bu tepkileri alıyorum” diye konuştu.

DEVLETİN ÖNLEMİ GEREKEN BİR KONUDUR

Gülmez, yaşadığı korkunun büyük olduğunu belirterek, “Eğer kapıya bir dakika sonra çıkmış olsaydık, eşim ve 5 yaşındaki oğlum da yanımda olacaktı. Allah korusun, onlara bir şey olabilirdi. Şoförümüz, ‘Vuruldu, kapıları kapatın, korkuyorum’ dedi ve psikolojik olarak etkilendi. Bu durum hoş değil” ifadelerini kullandı. Devletin bir an önce önlem almasını istediğini söyleyen Gülmez, çetelerin sona erdirilmesini beklediğini dile getirdi. Yaralanan şoförün durumunun ciddiyetini koruduğunu ve olayla ilgili şikayetlerini yaptığını vurguladı. Kendi evinin önüne kadar gelen saldırganların yarın başka bir saldırı düzenleyebileceklerine dikkat çekti.