İstanbul’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti. 69 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kağıthane’deki bir müzikhole el bombalı saldırı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin “Gündoğmuşlar” çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün üyeleri olduğu tespit edildi.

15 EYLEME KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Ekipler, aynı çeteye mensup bireylerin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer’de 15 farklı eylem gerçekleştirdiğini belirledi. Shak, yapılan detaylı çalışmaların ardından şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

DİLAN POLAT’IN KORUMASINA YÖNELİK SALDIRI

Bu arada, Ümraniye’de bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından organize suçlarla mücadele ekipleri, olay hakkında incelemelerine başladı. Polis, saldırının azmettiricisini Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Daltonlar” çetesi mensubu Bünyamin Yıkar olarak tespit etti. Saldırının üzerinden yaklaşık 30 saat geçtikten sonra, olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 GÖZALTI

Yapılan operasyonda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 adet çeşitli çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 29’u hakkında tahkikat işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmaya başladı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları mahkemece 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, operasyonlarda elde edilen silahlar emniyette sergilendi ve sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.