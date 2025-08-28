İstanbul’da Silahlı Saldırı, Meriç Hayatını Kaybetti

ÇEKMEKÖY’DE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırı, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bulunan bir kafede gerçekleşti. İddiaya göre, 49 yaşındaki Meriç, oturduğu esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından kafasından vuruldu. İlk tespitlere göre cinayet, alacak-verecek meselesinden kaynaklanıyor.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Ağır yaralı halde ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meriç’in ölümü, Alemdağ Spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Tuncay Meriç’in saldırıya uğradığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde Meriç, yemek yediği sırada iş yerine giren şüphelinin belinden silahını çıkardığını ve ateş ettiğini gösteriyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR

Saldırının ardından çevredeki insanlar kaçarken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler, kaçan saldırganın kimliğini tespit edebilmek ve onu yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Cinayetle ilgili tüm detayların en kısa sürede gün yüzüne çıkması bekleniyor.