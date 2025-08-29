İstanbul’da silahlı saldırı oldu

ÇEKMEKÖY’DE SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı, spor dünyasında büyük bir etki yarattı. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Meriç’i başından vurarak öldüren şüpheli E.H., Edirne Uzunköprü’de yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. İddialara göre, 49 yaşındaki Meriç oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından vuruldu. İlk incelemeler, cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını gösteriyor.

YARALI KURTARILAMADI

Saldırgan olayın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Meriç’in ölümü, Alemdağ Spor camiasını derinden sarstı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Meriç’i başından vurarak öldüren şüpheli E.H., yapılan istihbari çalışmalar ve sıkı takip sonucu Edirne Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak “27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” açıklamasında bulundu.