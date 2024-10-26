İstanbul’da Sınavsız Üniversite Dolandırıcılığı Yüzde 700 Bin Dolar!

ÜNİVERSİTE DOLANDIRICILIĞI VAKASI

Türkiye’de üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş yapma vaadi ile İran’dan getirilen öğrencilerden yaklaşık 700 bin dolar dolandıran 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da İran uyruklu bazı kişilerin, Türkiye’de üniversite kaydı yaptıracakları yönünde dolandırıldıklarına dair ihbarda bulunmasının ardından polis harekete geçti.

POLİSİN OPERASYONU

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye’deki önemli üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirme ya da yatay geçiş yaptırma vaadiyle insanları kandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, İran’da zengin ailelerle temas halinde olarak, bu öğrencileri Türkiye’ye getirdi ve onları yurt haline dönüştürdükleri evlerde ağırladı.

EŞZAMANLI OPERASYONLAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen izinle, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında, 13’ü İranlı, 2’si Türk olan şüphelilerin tespit edilmesi sağlandı. Dolandırıcılıkta yaklaşık 700 bin dolar vurgun gerçekleştiren 15 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu Türkiye’de bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.