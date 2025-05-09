İstanbul’da “Sınırlarla Yüzleşmek” Konferansı Yapıldı

KONFERANSIN AÇILIŞINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

İstanbul’da, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde “Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler” başlıklı önemli bir konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye’nin yaklaşık 150 yıllık modern eğitim serüveninin 21. yüzyılda kendini bulma aşamasına geldiğini ve sorunlara çözüm bulma adına ciddi adımlar atıldığını ifade etti. Yelkenci, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bu adımlardan biri olarak özgün bir yaklaşımı yansıttığını dile getirdi.

EĞİTİM ANLAYIŞI VE SAĞLIKLI NESİL VURGUSU

Yelkenci, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bütüncül eğitim anlayışının somut göstergelerinden biri olan öğretim programlarının, bireyin tüm yönleriyle gelişimine odaklandığını belirtti. “Sağlıklı nesil” kavramından bahseden Yelkenci, bireylerin dengeli beslenmesi, düzenli uyuması, spor yapması ve bağımlılıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı. “Dolayısıyla bizim yetiştireceğimiz nesil, teknolojiyi tüketen değil üreten ve yöneten bir nesil olmalı” diyen Yelkenci, teknolojinin insanın faydasına ve zararına olabilecek çeşitli yönlerini de gün yüzüne çıkardı.

Yelkenci, okuryazarlıkla ilgili yürüttükleri çalışmalara dikkat çekerek, bu sistematiği “farkındalık”, “işlevsellik” ve “eylemsellik” isimli üç ana başlıkta ele aldıklarını aktardı. Ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak “formatif” yaklaşım üzerinde durduklarını açıklayan Yelkenci, süreç ve durum temelli öğrenme anlayışının öğrencilere sürekli geri bildirim sağladığını belirtti.

ETKİLEYİCİ GÖRÜŞMELER VE EĞİTİM VİZYONU

Konferansta, Milli Eğitim Bakanlığının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” için hazırladığı tanıtım filmi izletildi. “Geleceğin eğitim sistemlerinin yapılandırılması, dijitalleşmenin eğitim sistemlerine etkisi ve değerlerin eğitimdeki kurucu rolü” gibi konular, yerli ve yabancı uzmanların katkılarıyla masaya yatırıldı. Konferansta ayrıca, Türkiye’nin eğitim vizyonunu şekillendiren ve çağın gerekliliklerini tarihi ile kültürel değerlerle bütünleştiren “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” detaylı bir şekilde değerlendirildi. Etkinliğe akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim uzmanları katıldı.