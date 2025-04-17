İstanbul’da Sırrı Önder’in durumu kritik

SAĞLIK BAKANI’NDAN ZİYARET VE BİLGİLER

İstanbul’da tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’in durumu hakkında bilgi verdi. Bakan, “Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye’den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Bakan Memişoğlu, “TBMM Başkanvekilimiz sayın Sırrı Önder’i ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ailesine ve kızına ilettim. Hocama ve bütün ekibine teşekkür ettim. İlk 112 çağrısından itibaren ben ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifasını versin. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bütün dualarımız onun için” dedi.

İYİLEŞME BEKLENTİSİ VE TEŞEKKÜRLER

Bakan, Önder’in sağlık durumu hakkında, “Biz sağlıkçılar olarak gerçekten bu çok büyük bir ameliyat. Bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum. Özellikle dua ediyoruz. Burada hep birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 112’deki arkadaşlarımızdan, burada müdahale eden ekibe kadar herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hocaların durumla ilgili bilgi vereceğini de belirten Bakan, “Durumunda bir değişiklik yok. Bir değişiklik olduğunda hocalarımız bilgilendirecektir” dedi.