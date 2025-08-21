Haberler

İstanbul’da SMA İçin Yeni Düzenleme Yapıldı

İSTANBUL’DA SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KARAR

İstanbul’da Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için oluşturulan yardım stantlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Bu stantların, SMA ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderleri için valilik izniyle açıldığı belirtildi. Ancak, İstanbul Valiliği, gelen şikayetler üzerine bu stantların ailelerin geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yardımlar toplamasında izin belgesi olmayan kişiler tarafından kullanıldığına dair bir çalışma yürüttü.

SESLİ YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNE İZİN YOK

Valilik ayrıca, bu stantların kesintisiz ve yüksek sesle anons yaparak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bundan dolayı, yeni alınan karara göre, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir” diyerek, stantların kurulduğu yerlerdeki düzenlemeleri sıkılaştırdı. İstanbul Valiliği, metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durakları ve istasyonları gibi kalabalık noktalardan, trafiğin akışını engelleyebilecek ve güvenlik zafiyeti oluşturabilecek alanlardan tüm stantların kaldırılacağını duyurdu.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacak” ifadesi yer aldı. Valilik, bu kararla birlikte hem güvenliği artırmayı hem de düzeni sağlamayı amaçlıyor.

