İstanbul’da Şoför Ayakkabıları Çaldı

İSTANBUL’DA SPOR AYAKKABI HIRSIZLIĞI

İstanbul’da bir nakliye firmasında sürücü olarak çalışan T.K., Tuzla’dan Arnavutköy’e taşınan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki spor ayakkabıları çaldı. Firma sahibinin yaptığı ihbarın ardından, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı, saklandığı depoda bulunarak sahibine teslim edildi.

Nakliye Firması Sahibi İhbar Etti

Nakliye firması sahibi M.S. (58), polise başvurarak Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e taşınması gereken 2 bin 45 çift spor ayakkabının, çalışan şoför tarafından çalındığını aktardı. Şoför T.K. (38) ile ilgili haber alamadığını belirten M.S., kamyonun boş olarak Ataşehir’de bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.’yı yakalamak için çalışmalar başlattı.

Operasyon Düzenlendi

Yapılan çalışmalar neticesinde, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonla T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç. (32) gözaltına alındı. Emniyette aldıkları ifadeler doğrultusunda, ekipler olayla bağlantısı bulunan U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) isimli şüphelilere de ulaşıp gözaltı sayısını 7’ye çıkardı.

Çalınan Ayakkabılar Sahibine Teslim Edildi

Şüphelilerin ifadeleri sonrasında çalınan spor ayakkabılar depodan ele geçirilerek, sahibine iade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. T.K., M.Ç. ve U.A.A.’nın daha önceki suç kayıtları göz önüne alınarak tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.