İstanbul’da Soğuk Hava Dalgası Etkili

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Hava durumuna dair detaylar merak ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ilk saatlerinde hafif yağmur geçişleri oluşabiliyor. Gün boyunca bulutlu hava, etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 6°C, en yüksek ise 9°C civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranının %74 ile %95 arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 4 ila 9 km hızla esmesi tahmin ediliyor.