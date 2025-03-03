Son Dakika Haberler

İstanbul’da Soğuk Hava Dalgası Etkili

istanbul-da-soguk-hava-dalgasi-etkili

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Hava durumuna dair detaylar merak ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ilk saatlerinde hafif yağmur geçişleri oluşabiliyor. Gün boyunca bulutlu hava, etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 6°C, en yüksek ise 9°C civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranının %74 ile %95 arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 4 ila 9 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Netanyahu Rusya ile İlişkileri Güçlendiriyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun askeri sekreteri Goffman'ı Rusya'ya göndererek, Türkiye yerine Moskova'yı tercih etmesi büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin askeri üs kurma çabaları ise engelleniyor.
Son Dakika Haberler

Mateta’ya FA Cup’ta Sert Müdahale

FA Cup 5. Tur'da Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta, Milwall kalecisiyle yaşadığı sert müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Sol kulağında yırtık tespit edildi, 25 dikiş atıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.