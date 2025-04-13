İstanbul’da Soğuk Hava Etkili Olacak

SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’U ETKİLEYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporuna göre, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise gündüz 15°C’ye kadar yükselebilirken, gece saatlerinde 4°C civarına düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul’da kar yağışı bekleniyor mu? İşte merak edilen detaylar…

PARSAL BULUTLU HAVA BEKLENTİSİ

Yeni haftaya başlanırken İstanbul’da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Meteorolojik verilere göre, 14 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 4°C civarında kalacak. İstanbul’da hava durumu, mevsim normallerine oldukça yakın ve sakin bir gün geçmesi bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu yönünden saatte ortalama 5-6 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı ise yaklaşık %75 seviyelerinde olacak. Yağış ihtimali düşük ancak sabah ve akşam saatlerinde havanın biraz serin hissedilmesi mümkün.

HAFTALIK HAVA DURUMU GÖRÜNÜMÜ

İstanbul’da haftalık hava durumu, sakin ve mevsim normallerine yakın bir seyir izleyecek. Rüzgarın hızı ve yönü, hava durumunu etkileyen unsurlar arasında yer alacak. Yağış ihtimalinin düşük olması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın hissedilmesine yol açabilir. Genel olarak, İstanbul’daki sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.