İstanbul’da Soğuk Havanın Etkisi Azalıyor

Mart ayında gelen yaz sıcaklarının ardından kış mevsiminin soğuk havaları sona eriyor. Hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli poyraz rüzgârı ise hafta sonu etkisini azaltacak. Bugünkü sıcaklıklar 10-12 derece civarında, Pazar günü ise 20 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

PARÇALI BULUTLU HAVALAR VE YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde aralıklı yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE BUZLANMA RİSKİ

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları, iç kesimlerde ise sis ve pus yaşanması bekleniyor.