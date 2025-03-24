İstanbul’da Soğuk ve Yağışlı Hava

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son değerlendirmelerine göre, 25 Mart 2025 Salı günü İstanbul’da beklenen hava durumu sağanak yağışlarla dolu olacak. Peki, 25 Mart Salı günü İstanbul’da ne tür yağışlar bekleniyor ve sıcaklıklar ne kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU ANALİZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 25 Mart 2025 Salı günü için yaptığı son tahminlere göre, İstanbul’da hava gün boyunca bulutlu olacak ve zaman zaman yağış görülecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların, en düşük 13°C, en yüksek ise 20°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın güneybatı yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla eseceği bildirilirken, nem oranı %25 ile %54 arasında değişkenlik gösterecek. İstanbul hava durumu için bu veriler kritik öneme sahip.