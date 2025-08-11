İstanbul’da Şok Uygulaması Gerçekleştirildi

İSTANBUL’DA DAR ALAN ŞOK UYGULAMASI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ‘Dar alan şok uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulamayı yerinde takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Fatih ilçemiz tarihi ile, turizmi ile, dini ve kültürel yönüyle İstanbulumuzun en önemli ilçelerinden bir tanesi” şeklinde konuştu. Yıldız, İstanbul’da huzuru tehdit eden suç unsurlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

DRONE DESTEKLİ SUÇLA MÜCADELE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Güven Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balat Bölgesi’nde suçla mücadele amacıyla drone destekli ‘Dar alan şok uygulaması’ yapıldı. Uygulama sırasında şüpheli araçlar durdurularak arandı ve sürücüler üzerinde GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü gerçekleştirildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulama süresince vatandaşlarla sohbet ederek durumu yerinde değerlendirdi. Denetimlerin ardından Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi’ni ziyaret eden Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurdur” anlayışıyla, yapılan uygulamaların ve denetimlerin önemini belirtti. Fatih’in, İstanbul’un kalbi olduğunu vurgulayan Yıldız, suçla mücadeledeki hedeflerinin, huzurlu ve güvenli bir İstanbul oluşturmak olduğunu ifade etti.