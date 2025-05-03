İstanbul’da Sol Terör Örgütlerine Operasyon Yapıldı

PROVOKASYON HAZIRLIĞI YAPILDIĞI BELİRLENDİ

İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi provokasyon hazırlığı içerisinde oldukları saptanan sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemeler, sol terör örgütlerinin bu özel günü istismar ederek örgütsel propaganda yapmak amacı taşıdıklarını ortaya koydu. Ayrıca, yasaklanmış olmasına rağmen Taksim Meydanı ve çevresinde toplu gösteri düzenleme çağrısında bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAVCILIĞA SEVK VE TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yapılan işlemler sonucunda, iki kişi tutuklama talebiyle savcılığa çıkarılırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla hakimliğe yönlendirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin tutuklanmasına, diğer 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE TEHDİTLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs’ta gerçekleştirmeyi planladıkları provokasyonların detayları tespit edildi. Terör örgütlerinin bağlantılı yapıları içinde faaliyet gösteren şüphelilerin, bu tarihteki etkinlikleri provoke etmeyi ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenlemeyi planladıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlikleri netleşince, gözaltına alınma süreçleri başlatıldı.