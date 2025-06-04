İstanbul’da Soruşturma: 5 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL’DA 5. DALGA OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonunda, gözaltı kararı verilen 47 kişiden 38’i gözaltına alındı. Ardından bu kişilerden 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 6 kişi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE YETKİLİLERİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas yer alıyor. Ayrıca, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da tutuklananlar arasında bulunuyor. Gürkan Polat ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 31 Mayıs’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bu operasyonlar sırasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sonucunda, gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalandı. Üç zanlının cezaevinde, üç zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.