İstanbul’da Soruşturma Başlatıldı, Çağrılar Kaçınılmalı

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen olaylar ve sosyal medyada provokatif içerikler paylaşanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açıldığını duyurdu. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” şeklinde ifadeler kullandı.

YARGI KARARINA SAYGILANMALI

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresinde ortaya atılan usulsüzlük, menfaat sağlama iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine tedbiren geçici kurul görevlendirilmesi yönünde karar verdi. Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığı’nın adli yargıda yaptığı itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvuruların reddedildiğine dikkat çeken Bakan Tunç, şunları ekledi: “Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin temeli.”

HUZURU GÖZETMEK ÖNEMLİDİR

Tunç, toplumda gerginlik ve huzursuzluk yaratacak sokak çağrılarından kaçınılması ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükunetle beklemesi gerektiğini vurguladı. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınmasının önem taşıdığını belirten Tunç, özellikle CHP Genel Başkanı ve diğer parti yetkililerinin milletin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemelerinin en uygun yol olduğunu ifade etti.