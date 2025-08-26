İstanbul’da Soruşturma Devam Ediyor

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu süreçte, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde bir görüşme gerçekleştiği iddialarının incelenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti ve bu izin alındı. Başsavcılık, söz konusu iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Mücahit Birinci, ‘şüpheli’ olarak ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

GÖRÜŞME DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Avukat Mücahit Birinci’nin karakola giderek adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ağustos Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, AKP’li avukat Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025’te görüştüğünü duyurdu. Özel, Birinci’nin Kapki’ye “1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, ‘Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin'” şeklinde bir ifade verdiğini aktardı. Ayrıca, Kapki’nin Birinci’den şikayetçi olduğu belgeyi de basınla paylaştı.

PARTİ İÇİNDEKİ GELİŞMELER

Aynı gün, Birinci hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. AK Parti, 17 Ağustos Pazar günü Mücahit Birinci’yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti ve Birinci parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Ağustos Salı günü ise Adalet Bakanlığı, Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi. Bu gelişmeler, sürecin nasıl ilerleyeceğini merak konusu yapıyor.