İstanbul’da Soruşturma Kapsamında Gözaltı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Daka, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Daka’nın savcılığına vermiş olduğu ifade, bazı iddialara dair önemli bilgiler ortaya koydu. Daka, “Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın bulunduğu yerde elimde para dolu çanta ile gidip Fatih Keleş’e 1 milyon 200 bin Amerikan Doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir” diye belirtti.

Kendisine Yönelik İddialar

Daka, yürütülen soruşturmalar kapsamında kendisine yöneltilen diğer iddialara yanıt verirken, “Vega Heroko isimli firma ile herhangi bir bağlantım yoktur. Bu firmanın birden fazla sahibi bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Devamında Sivaslı aile olan Sabit Aydın, ismini hatırlamadığı mühendis ve avukat olduğunu düşündüğü başka bir ortak ile bu firmada ilişkisi bulunmadığını ifade etti. Daka, 2019 yılında kendisine ulaşan bir mühendis ile yaptıkları görüşmeyi hatırlayarak, “Ben o dönem CHP’nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu olan vekil ve genel başkan yardımcısıydım. Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim” dedi.

İddiaların Gerçek Dışı Olduğunu Belirtti

Daka’nın ifadeleri arasında, “Benim Vega Heroko isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda görüşüp iddia edildiği gibi 1 milyon dolar bağış yapacağım yönündeki iddia iftiradır” açıklaması dikkat çekti. Daka, Ertan Yıldız ile aralarında husumet olduğunu ve Yıldız’ın kendisi hakkında daha önce Ekrem İmamoğlu’na iki kere şikayetçi olduğunu belirtti. “Benim Fatih Keleş ile bu konu özelinde herhangi bir irtibatım olmamıştır” diyen Daka, Vega Heroko’nun tesisine yalnızca bir kez ziyarette bulunduğunu ifade etti.

ORTAK GÖRÜŞMELERİ NORMAL BULUYOR

Daka, Ertan Yıldız’ın ifadesinde geçirdiği ve iddia edilen para ile ilgisi bulunmadığını, İBB Genel Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu ya da genel sekreter ile görüşmelerinin normal olduğunu vurguladı. “Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları olup Ekrem İmamoğlu’nun bir yan odasında çalışma ofisleri olduğu için ortak baz vermem doğaldır” diye ekledi. Daka, bu iddialara dair kamera görüntülerinin incelenmesini istedi ve “Söz konusu soruşturmaya ilişkin herhangi bir yan delil yoktur. Sadece Ertan Yıldız’ın iftirası mevcuttur. Ben atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.