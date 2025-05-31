İstanbul’da Soruşturma Kapsamında Gözaltılar

GOZALTILARLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına dayanan 4 ayrı soruşturmada toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Seyhan ve Ceyhan Belediye binalarına operasyon düzenledi. Belediye binalarında yapılan arama işlemleri sırasında, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tekin ve Aydar’ın, sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüleceği bilgisi alındı.