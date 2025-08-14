İstanbul’da Soruşturma Sürüyor, Gözaltılar Var

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarını kapsıyor. Jandarma ekipleri, 12 Ağustos’ta gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adli süreçleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Adliyeye getirilen şüpheliler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından savcılıkta ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık için tutuklanma kararı talep etti. Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

Savcılık, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yanı sıra, Taner Çetin’in İmamoğlu’nun başkan olmasıyla birlikte İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında aktif rol aldığını belirtti. Çetin’in, kendisine yakın şirketler adına ihaleler düzenleyerek, bu şirketlerden maddi menfaat sağladığı ve kamu zararına yol açtığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, haksız kazanç sağlama işlemlerine karıştığı belirlenen 14 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve çalışanları hakkında “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANMAK ÜZERE TAKİPTE

Başsavcılığın talimatıyla, jandarma ekiplerinin 12 Ağustos’ta düzenlediği operasyonda, Taner Çetin’in eşi ve oğlu ile beraber diğer şüpheliler gözaltına alındı. Firari durumda olan şüpheli Özer Yıldız’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.