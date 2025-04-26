İstanbul’da Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

BAKAN KURUM’DAN DEPREM AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ülke genelinde geniş kapsamlı bir sosyal konut kampanyasının başlatılacağını belirtti. “Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler” diye belirtti. Kampanyanın detaylarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı ifade edildi.

SAĞLIKLI KONUTLAR İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Kurum, bu konuda yaptığı açıklamalarda depremle mücadele için sağlıklı konutların inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. “2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul’da yaptık.” şeklinde ifade etti. Maraş depreminde TOKİ binalarının yıkılmadığını belirten Kurum, yeni sosyal konut kampanyaları ile ev sahibi olamayan vatandaşlara fırsatlar sunacaklarını söyledi. “Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı vatandaşımıza yapıyor olacağız.” diye ekledi.

GENÇLER İÇİN KONTENJAN AYRILIYOR

Kurum, gençlere kontenjan ayırdıklarını ve “Ben sokakta görüyorum, 18 yaşında 20 yaşındaki gençler kura ile ev sahibi olmuşlar. Ne güzel değil mi, hayata yeni bir evle başlıyorsunuz, belki daha evlenmedi bile.” diyerek gençlere sağlanan imkanları aktardı. İstanbul’da 250 bin konut kampanyası içerisinde 50 bin konut sözü verdiklerini hatırlatan Kurum, inşaatların hâlâ devam ettiğini belirtti. “Şu an İstanbul’da 44 bin konut inşası sürüyor.” dedi. Kağıt üzerinde değil, vatandaşların ev sahibi olmaları için bu adımların atıldığına dikkat çekti. İstanbul’daki deprem riskini azaltmak amacıyla hem kiralık konutlar hem de sosyal konut projeleri ile ilgili müjdeleri yıl sonunda açıklayacaklarını duyurdu.